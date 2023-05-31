В Днепре заместитель начальника полиции требовал несуществующий долг и угрожал убийством

Задержание заместителя начальника полиции в Днепре. Фото: Офис генпрокурора

Сегодня, 31 мая, офис генпрокурора сообщил, что в Днепре разоблачили заместителя начальника одного из управлений полиции и его сообщника-брата. Они требовали 200 тысяч долларов несуществующего долга и угрожали убийством.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

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Требование несуществующего долга

Отмечается, что трое местных жителей строили дом, принадлежащий родственнице полицейского. Позже в доме произошел пожар. Правоохранитель обвинил в этом строителей и требовал 200 тысяч долларов за якобы возмещение ущерба.

Впоследствии он привлек к незаконным действиям своего брата. Они в течение нескольких месяцев неоднократно запугивали, унижали и угрожали физическим насилием потерпевшим. В случае неуплаты "долга", подозреваемые угрожали посадить за решетку или передать дело "серьезным людям", которые заставят их это сделать. Также полицейский узнал, что один из мужчин военнослужащий ВСУ и потребовал от него ежемесячно перечислять 30 тысяч гривен заработной платы.

По местам проживания подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, деньги, документы, черновые записи о доходах с имущества, полученного незаконным путем.

В Офисе генпрокурора отметили, что решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей. А также наложение ареста на недвижимое имущество в элитных жилых комплексах по всей территории Украины.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении заместителю начальника одного из управлений полиции г. Днепра и его брату по факту вымогательства с угрозой насилия (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Напомним, что в Харьковской области директор одного из предприятий пытался из-за махинации с возмещением налога на добавленную стоимость украсть бюджетные средства. Сумма, которую, по информации БЭБ, хотел присвоить бизнесмен, превышает 1 млн грн.

Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю из Крыма. По их данным, он помогал россиянам захватить детский лагерь Артек.