Допоміг росіянам захопити "Артек": ДБР викрило зрадника з Криму

Робочий збір працівників ДБР. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому правоохоронцю з Криму. За їхніми даними,він допомагав росіянам захопити дитячий табір "Артек".

Про це інформує ДБР.

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Підозра за захоплення табору

У 2014 році, коли почалась окупація Криму, чоловік служив в українських правоохоронних органах та охороняв табір "Артек". Однак він вирішив не оборонятись від росіян, а співпрацювати з ними. За допомогу у захопленні Міжнародного дитячого центру чоловік отримав посаду у незаконному "міністерстві внутрішніх справ РФ".

У 2019 році зрадник перейшов до "росгвардії". Наразі він займається переслідуванням незгодних із російською владою громадян та бере участь у розгонах мітингів і демонстрацій в тимчасово окупованому Криму.

Колишній правоохоронець підозрюється у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Експравоохоронець, який допоміг у захопленні табору "Артек". Фото: ДБР

Нагадаємо, що служба безпеки України затримала на Донеччині ще одного інформатора ГУР. Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому українському правоохоронцю. Перейшовши на службу до кримських окупантів, він у складі ФСБ тероризував кримських татар та полонених українців.

Завдяки Службі безпеки України вісім років за ґратами проведе бойовик так званої "ЛНР". Він переховувався у Київській області та називав себе переселенцем.