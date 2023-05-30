Помог россиянам захватить "Артек": ДБР разоблачило предателя из Крыма

Рабочий сбор работников ДБР. Фото: ДБР

Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю из Крыма. По их данным, он помогал россиянам захватить детский лагерь "Артек".

Об этом информирует ГБР.

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Подозрение за захват лагеря

В 2014 году, когда началась оккупация Крыма, мужчина служил в украинских правоохранительных органах и охранял лагерь "Артек". Однако он решил не защищаться от россиян, а сотрудничать с ними. За помощь в захвате Международного детского центра мужчина получил должность в незаконном "министерстве внутренних дел РФ".

В 2019 году изменник перешел в "росгвардию". В настоящее время он занимается преследованием несогласных с российскими властями граждан и принимает участие в разгонах митингов и демонстраций во временно оккупированном Крыму.

Бывший правоохранитель подозревается в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Экс-правоохранитель, который помог в захвате лагеря "Артек". Фото: ДБР

Напомним, что служба безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одного информатора ГУР. Он собирал для оккупантов разведданные о местах дислокации и путях перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки.

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему украинскому правоохранителю. Перейдя на службу к крымским оккупантам, он в составе ФСБ терроризировал крымских татар и пленных украинцев.

Благодаря Службе безопасности Украины восемь лет за решеткой проведет боевик так называемой "ЛНР". Он прятался в Киевской области и называл себя переселенцем.