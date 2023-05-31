У Дніпрі заступник начальника поліції вимагав неіснуючий борг і погрожував вбивством

Затримання заступника начальника поліції у Дніпрі. Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні, 31 травня, Офіс генпрокурора повідомив, що у Дніпрі викрили заступника начальника одного з управлінь поліції та його спільника-брата. Вони вимагали 200 тисяч доларів неіснуючого боргу і погрожували вбивством.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

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Вимагання неіснуючого боргу

Зазначається, що троє місцевих мешканців будували будинок, який належить родичці поліцейського. Пізніше у помешканні сталася пожежа. Правоохоронець звинуватив в цьому будівельників та вимагав 200 тисяч доларів за нібито відшкодування збитків.

Згодом він залучив до незаконних дій свого брата. Вони протягом декількох місяців неодноразово залякували, принижували та погрожували фізичним насильством потерпілим. У разі несплати "боргу", підозрювані погрожували посадити за ґрати або передати справу "серйозним людям", які змусять їх це зробити. Також поліцейський дізнався, що один із чоловіків військовослужбовець ЗСУ і вимагав від нього щомісячно перераховувати 30 тисяч грн заробітної плати.

За місцями мешкання підозрюваних було вилучено мобільні телефони, гроші, документи, чорнові записи щодо доходів з майна, яке отримано незаконним шляхом.

У Офісі генпрокурора зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. А також накладення арешту на нерухоме майно в елітних житлових комплексах по всій території України.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру заступнику начальника одного із управлінь поліції м. Дніпра та його брату за фактом вимагання з погрозою насильства (ч. 4 ст. 189 КК України).

Нагадаємо, що у Харківській області директор одного із підприємств намагався через махінації із відшкодуванням податку на додану вартість вкрасти бюджетні кошти. Сума, яку, за інформацією БЕБ, хотів привласнити бізнесмен, перевищує 1 млн грн.

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому правоохоронцю з Криму. За їхніми даними, він допомагав росіянам захопити дитячий табір "Артек".