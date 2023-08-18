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В Днепре разоблачили агента разведки РФ, работавшего под прикрытием волонтера

18 августа 2023 10:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре разоблачили агента разведки РФ, работавшего под прикрытием волонтера
Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: t.me/SBUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала в Днепре агента российской разведки. Злоумышленник действовал под прикрытием волонтерского фонда. Он корректировал российские ракеты по жилому дому, больнице и управлению СБУ.

Об этом сообщает СБУ и Офис генпрокурора.

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Задержание агента разведки РФ

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника агентурной сети главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) в Днепре", — говорится в сообщении.

После задержания сообщников в январе этого года фигурант "залег на дно", однако недавно он перешел на резервный канал общения с российской спецслужбой. Злоумышленник продолжил выполнение задач оккупантов.

В СБУ рассказали, что это уже восьмой агент из агентурной сети ГРУ, которого удалось разоблачить.

Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности задержанный правонарушитель использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством.

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Документы российского агента. Фото: СБУ

Какие задачи выполнял злоумышленник

Российский агент пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона.

Фигурант передал оккупантам информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на фронт. Для сбора разведданных агент РФ наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации. Здание находилось возле железнодорожной развязки.

"Кроме того, фигурант "втемную" использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках. Вместе с этим российский агент отслеживал сведения о последствиях вражеских "прилетов" по Днепру, а затем "сливал" агрессору локации пострадавших объектов и масштабы разрушений", — говорится в сообщении.

Развединформацию враг использовал для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на областной центр.

Как накажут фигуранта

Правоохранители во время обысков по месту жительства злоумышленника нашли мобильный телефон с доказательствами его переписки с агентами российской разведки.

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Переписка фигуранта с врагом. Фото: СБУ
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Переписка фигуранта с врагом. Фото: СБУ
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Переписка фигуранта с врагом. Фото: СБУ

Следователи СБУ объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"По ходатайству СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — говорится в сообщении.

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Задержанный фигурант. Фото: Офис генпрокурора
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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины повторно осудила уголовника, который, находясь в тюрьме, работал с российской ФСБ для обмена. Он проведет за решеткой еще 16 лет.

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