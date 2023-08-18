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У Дніпрі викрили агента розвідки РФ, який працював під прикриттям волонтера

18 серпня 2023 10:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпрі викрили агента розвідки РФ, який працював під прикриттям волонтера
Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/SBUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента російської розвідки. Зловмисник діяв під прикриттям волонтерського фонду. Він коригував російські ракети по житловому будинку, лікарні та управлінню СБУ.

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

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Затримання агента розвідки РФ

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) у Дніпрі", — йдеться у повідомленні.

Після затримання спільників у січні цього року фігурант "заліг на дно", однак нещодавно він перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою. Зловмисник продовжив виконання завдань окупантів. 

У СБУ розповіли, що це вже восьмий агент з агентурної мережі ГРУ, якого вдалося викрити. 

Для маскування розвідувально-підривної діяльності затриманий правопорушник використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством.

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Документи російського агента. Фото: СБУ

Які завдання виконував зловмисник

Російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону.

Фігурант передав окупантам інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на фронт. Для збору розвідданих агент РФ спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ з офісу громадської організації. Будівля розташована біля залізничної розв'язки. 
 
"Крім того, фігурант "втемну" використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників. Разом з цим російський агент відслідковував відомості про наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру, а потім "зливав" агресору локації постраждалих об’єктів та масштаби руйнувань", — йдеться у повідомленні.

Розвідінформацію ворог використовував для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на обласний центр.

Як покарають фігуранта

Правоохоронці під час обшуків за місцем проживання зловмисника знайшли мобільний телефон із доказами його листування з агентами російської розвідки. 

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Листування фігуранта з ворогом. Фото: СБУ
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Листування фігуранта з ворогом. Фото: СБУ
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Листування фігуранта з ворогом. Фото: СБУ

Слідчі СБУ оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"За клопотанням СБУ суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

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Затриманий фігурант. Фото: Офіс генпрокурора
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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України повторно засудила кримінальника, який, перебуваючи у в'язниці, працював з російською ФСБ заради обміну. Він проведе за ґратами ще 16 років. 

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