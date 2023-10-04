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В Днепре военный сбил насмерть подростка: что известно об инциденте

4 октября 2023 00:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Днепре военный сбил насмерть подростка: что известно об инциденте
ДТП в Днепре. Фото иллюстративное: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Днепре на перекрестке улиц Полтавского шоссе и Белградской произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet Tacuma сбил 16-летнего парня на проишествия.

Об этом пишет издание Информатор.

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Смертельное ДТП в Днепре

Сообщается, что дорожное происшествие произошло накануне, 2 октября. Однако, как утверждает корреспондент Дмитрий Нечепоренко в Facebook, история умалчивается.

Сообщение в соцсети

"Военный сбил ребенка на перекрестке, на красный свет, потушен, пока родители плакали над его телом, эта тварь ходила и ржала... Нужна общественность", написал он.

По предварительной информации, при движении по Полтавскому шоссе Chevrolet поехал на красный сигнал светофора. И на перекрестке сбил подростка. На месте происшествия работала скорая, однако медики вынуждены были констатировать смерть.

Напомним, на севере Италии автобус с пассажирами свалился с Венецианского моста. Есть погибшие и раненые.

Сообщается, что автобус упал с высоты, попал в огонь после столкновения с землей рядом с железнодорожными путями. При этом итальянская публикация La Repubblica, ссылаясь на региональное управление, сообщает о 21 умершем, 12 раненых и нескольких людях, чья судьба неизвестна.

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