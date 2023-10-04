У Дніпрі військовий збив насмерть підлітка: що відомо про інцидент

ДТП у Дніпрі. Фото ілюстративне: скриншот

У Дніпрі на перехресті вулиць Полтавського шосе і Бєлградської сталася смертельна ДТП. Автомобіль Chevrolet Tacuma збив 16-річного хлопця на електровелосипеді. Підліток загинув на місці аварії.

Про це пише видання Інформатор.

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Повідомляється, що дорожня пригода сталася напередодні, 2 жовтня. Однак, як стверджує дописувач Дмитро Нечепоренко у Facebook, історія замовчується.

"Військовий збив дитину на перехресті, на червоне світло, згашене, поки батьки плакали над його тілом, ця тварюка ходила і іржала... Потрібна громадськість", — написав він.

За попередньою інформацією, під час руху по Полтавському шосе Chevrolet поїхав на червоний сигнал світлофора. І на перехресті збив підлітка. На місці події працювала "швидка", однак медики вимушені були констатувати смерть.

Нагадаємо, на півночі Італії автобус із пасажирами впав із Венеціанського мосту. Є загиблі та поранені.

Повідомляється, що автобус упав з висоти, потрапив у вогонь після зіткнення із землею поряд із залізничними коліями. При цьому італійська публікація La Repubblica, посилаючись на регіональне управління, повідомляє про 21 померлого, 12 поранених та кількох людей, чия доля невідома.