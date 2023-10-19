В Днепре будут судить мошенников, которые завладели предприятиями стоимостью почти 40 млн грн
В Днепре будут судить участников двух преступных организаций, которые мошенническим путем завладели предприятиями. Их стоимость — 38 млн грн.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Мошенническое присвоение предприятий
"Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в двух уголовных производствах в отношении восьми участников преступных организаций", — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора рассказали, что фигурантам инкриминировано создание и участие в преступной организации, мошенничество в особо крупных размерах, легализация (отмывание) имущества, подделка документов и злоупотребление своими полномочиями арбитражным управляющим.
Правоохранители установили, что в Днепре действовали две преступные группы под руководством местного криминального авторитета. Среди соучастников — директор адвокатского объединения, частный предприниматель, арбитражные управляющие, адвокаты, юристы.
На основании фейковых документов фигуранты переоформляли корпоративные права, имущество предприятий на доверенных лиц и распоряжались их доходами. Таким образом участники организации завладели двумя предприятиями, нанеся более 38 млн грн убытков потерпевшим.
Правоохранители провели обыски и изъяли поддельную документацию, печати и компьютерную технику, используемую для преступной схемы.
"По ходатайству прокурора наложен арест на имущество обвиняемых — транспортные средства, объекты недвижимости, земельные участки, банковские счета и денежные средства на сумму почти 20 млн грн", — говорится в сообщении.
Напомним, в столице поймали мошенников, которые незаконным путем получили квартиры умерших жителей Киева. Они завладели жильем, используя поддельные документы.
Также мы писали, что в Киевской области задержали мошенника, который обманул мать погибшего военного. Ему удалось получить около 7 млн грн.
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