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В Днепре будут судить мошенников, которые завладели предприятиями стоимостью почти 40 млн грн

19 октября 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре будут судить мошенников, которые завладели предприятиями стоимостью почти 40 млн грн
Правоохранитель и задержанный фигурант. Фото: Офис генпрокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре будут судить участников двух преступных организаций, которые мошенническим путем завладели предприятиями. Их стоимость — 38 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в двух уголовных производствах в отношении восьми участников преступных организаций", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанные фигуранты в Днепре
Правоохранители и задержанные фигуранты. Фото: Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора рассказали, что фигурантам инкриминировано создание и участие в преступной организации, мошенничество в особо крупных размерах, легализация (отмывание) имущества, подделка документов и злоупотребление своими полномочиями арбитражным управляющим.

Правоохранители установили, что в Днепре действовали две преступные группы под руководством местного криминального авторитета. Среди соучастников — директор адвокатского объединения, частный предприниматель, арбитражные управляющие, адвокаты, юристы.

Правоохранители и задержанный фигурант в Днепре
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: Офис генпрокурора
Правоохранители у дома фигуранта в Днепре
Правоохранители возле дома фигуранта. Фото: Офис генпрокурора

На основании фейковых документов фигуранты переоформляли корпоративные права, имущество предприятий на доверенных лиц и распоряжались их доходами. Таким образом участники организации завладели двумя предприятиями, нанеся более 38 млн грн убытков потерпевшим.

Деньги, найденные в преступной группе
Деньги, найденные в преступной группе. Фото: Офис генпрокурора
Деньги, найденные в преступной группе
Деньги, найденные в преступной группе. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители провели обыски и изъяли поддельную документацию, печати и компьютерную технику, используемую для преступной схемы.

"По ходатайству прокурора наложен арест на имущество обвиняемых — транспортные средства, объекты недвижимости, земельные участки, банковские счета и денежные средства на сумму почти 20 млн грн", — говорится в сообщении.

Деньги, найденные в преступной группе
Деньги, найденные в преступной группе. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, в столице поймали мошенников, которые незаконным путем получили квартиры умерших жителей Киева. Они завладели жильем, используя поддельные документы.

Также мы писали, что в Киевской области задержали мошенника, который обманул мать погибшего военного. Ему удалось получить около 7 млн грн.

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