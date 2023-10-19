У Дніпрі судитимуть шахраїв, які заволоділи підприємствами вартістю майже 40 млн грн
У Дніпрі судитимуть учасників двох злочинних організацій, які шахрайським шляхом заволоділи підприємствами. Їхня вартість — 38 млн грн.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Шахрайське привласнення підприємств
"Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях стосовно восьми учасників злочинних організацій", — йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора розповіли, що фігурантам інкриміновано створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, підроблення документів та зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим.
Правоохоронці встановили, що у Дніпрі діяли дві злочинні групи під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Серед співучасників — директор адвокатського об’єднання, приватний підприємець, арбітражні керуючі, адвокати, юристи.
На підставі фейкових документів фігуранти переоформляли корпоративні права, майно підприємств на довірених осіб та розпоряджалися їхніми прибутками. Таким чином учасники організації заволоділи двома підприємствами, спричинивши понад 38 млн грн збитків потерпілим.
Правоохоронці провели обшуки та вилучили підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для злочинної схеми.
"За клопотанням прокурора накладено арешт на майно обвинувачених — транспортні засоби, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, банківські рахунки та грошові кошти на суму майже 20 млн грн", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у столиці спіймали шахраїв, які незаконним шляхом отримали квартири померлих жителів Києва. Вони заволоділи житлом, використовуючи підроблені документи.
Також ми писали, що у Київській області затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового. Йому вдалося отримати майже 7 млн грн.
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