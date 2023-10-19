Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow У Дніпрі судитимуть шахраїв, які заволоділи підприємствами вартістю майже 40 млн грн arrow

У Дніпрі судитимуть шахраїв, які заволоділи підприємствами вартістю майже 40 млн грн

19 жовтня 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпрі судитимуть шахраїв, які заволоділи підприємствами вартістю майже 40 млн грн
Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: Офіс генпрокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі судитимуть учасників двох злочинних організацій, які шахрайським шляхом заволоділи підприємствами. Їхня вартість — 38 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Шахрайське привласнення підприємств

"Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях стосовно восьми учасників злочинних організацій", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затримані фігуранти у Дніпрі
Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора розповіли, що фігурантам інкриміновано створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, підроблення документів та зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим.

Правоохоронці встановили, що у Дніпрі діяли дві злочинні групи під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Серед співучасників — директор адвокатського об’єднання, приватний підприємець, арбітражні керуючі, адвокати, юристи.

Правоохоронці та затриманий фігурант у Дніпрі
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: Офіс генпрокурора
Правоохоронці біля будинку фігуранта у Дніпрі
Правоохоронці біля будинку фігуранта. Фото: Офіс генпрокурора

На підставі фейкових документів фігуранти переоформляли корпоративні права, майно підприємств на довірених осіб та розпоряджалися їхніми прибутками. Таким чином учасники організації заволоділи двома підприємствами, спричинивши понад 38 млн грн збитків потерпілим.

Гроші, які знайшли в злочинної групи
Гроші, які знайшли в злочинної групи. Фото: Офіс генпрокурора
Гроші, які знайшли в злочинної групи
Гроші, які знайшли в злочинної групи. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки та вилучили підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для злочинної схеми.

"За клопотанням прокурора накладено арешт на майно обвинувачених — транспортні засоби, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, банківські рахунки та грошові кошти на суму майже 20 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які знайшли в злочинної групи
Гроші, які знайшли в злочинної групи. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, у столиці спіймали шахраїв, які незаконним шляхом отримали квартири померлих жителів Києва. Вони заволоділи житлом, використовуючи підроблені документи.

Також ми писали, що у Київській області затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового. Йому вдалося отримати майже 7 млн грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі