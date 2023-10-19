У Дніпрі судитимуть шахраїв, які заволоділи підприємствами вартістю майже 40 млн грн

Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпрі судитимуть учасників двох злочинних організацій, які шахрайським шляхом заволоділи підприємствами. Їхня вартість — 38 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях стосовно восьми учасників злочинних організацій", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора розповіли, що фігурантам інкриміновано створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, підроблення документів та зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим.

Правоохоронці встановили, що у Дніпрі діяли дві злочинні групи під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Серед співучасників — директор адвокатського об’єднання, приватний підприємець, арбітражні керуючі, адвокати, юристи.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці біля будинку фігуранта. Фото: Офіс генпрокурора

На підставі фейкових документів фігуранти переоформляли корпоративні права, майно підприємств на довірених осіб та розпоряджалися їхніми прибутками. Таким чином учасники організації заволоділи двома підприємствами, спричинивши понад 38 млн грн збитків потерпілим.

Гроші, які знайшли в злочинної групи. Фото: Офіс генпрокурора

Гроші, які знайшли в злочинної групи. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки та вилучили підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для злочинної схеми.

"За клопотанням прокурора накладено арешт на майно обвинувачених — транспортні засоби, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, банківські рахунки та грошові кошти на суму майже 20 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які знайшли в злочинної групи. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, у столиці спіймали шахраїв, які незаконним шляхом отримали квартири померлих жителів Києва. Вони заволоділи житлом, використовуючи підроблені документи.

Також ми писали, що у Київській області затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового. Йому вдалося отримати майже 7 млн грн.