Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Днепре мошенники выманили в АЗС "на нужды ВСУ" более 50 тонн горючего arrow

В Днепре мошенники выманили в АЗС "на нужды ВСУ" более 50 тонн горючего

10 июля 2023 12:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Днепре мошенники выманили в АЗС "на нужды ВСУ" более 50 тонн горючего
ДБР во время обысков у преступников. Фото: ДБР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственное бюро расследований разоблачило в Днепре организованную группу, которая выманила у работников АЗС более 50 тонн горючего под видом помощи военным. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщила прессслужба ДБР.

Читайте также:

Как мошенники выманили горючее

Известно, что в преступную группировку входили шесть военнослужащих и четверо гражданских граждан. Они подделывали письма от имени руководства одной из воинских частей. В письмах представителей АЗС просили предоставить горючее для якобы выполнения боевых задач подразделениями ВСУ.

"Представители АЗС в течение четырех месяцев предоставляли по этим липовым листам топливо, не подозревая обмана. Всего было предоставлено более 50 тонн бензина и дизельного горючего общей стоимостью 2,5 млн гривен. Это горючее дельцы перепродавали на территории Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Обыски у дельцов

У мошенников изъяли черновые записи, поддельные штампы и печати воинской части.

  • Обыски у мошенников. Фото: ДБР
  • Обыски у мошенников. Фото: ДБР
  • Обыски у мошенников. Фото: ДБР
  • Обыски у мошенников. Фото: ДБР
  • Обыски у мошенников. Фото: ДБР
  • Обыски у мошенников. Фото: ДБР
1/6 _ 6

Какое наказание ждет преступников

Сотрудники ДБР сообщили участникам организованной группы о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно ДБР разоблачило руководителя военкомата Донбасса, который присвоил 5 млн грн для военных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз