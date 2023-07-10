В Днепре мошенники выманили в АЗС "на нужды ВСУ" более 50 тонн горючего

ДБР во время обысков у преступников. Фото: ДБР

Государственное бюро расследований разоблачило в Днепре организованную группу, которая выманила у работников АЗС более 50 тонн горючего под видом помощи военным. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщила прессслужба ДБР.

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Как мошенники выманили горючее

Известно, что в преступную группировку входили шесть военнослужащих и четверо гражданских граждан. Они подделывали письма от имени руководства одной из воинских частей. В письмах представителей АЗС просили предоставить горючее для якобы выполнения боевых задач подразделениями ВСУ.

"Представители АЗС в течение четырех месяцев предоставляли по этим липовым листам топливо, не подозревая обмана. Всего было предоставлено более 50 тонн бензина и дизельного горючего общей стоимостью 2,5 млн гривен. Это горючее дельцы перепродавали на территории Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Обыски у дельцов

У мошенников изъяли черновые записи, поддельные штампы и печати воинской части.

Обыски у мошенников. Фото: ДБР

Обыски у мошенников. Фото: ДБР

Обыски у мошенников. Фото: ДБР

Обыски у мошенников. Фото: ДБР

Обыски у мошенников. Фото: ДБР

Обыски у мошенников. Фото: ДБР 1/6 _ 6

Какое наказание ждет преступников

Сотрудники ДБР сообщили участникам организованной группы о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно ДБР разоблачило руководителя военкомата Донбасса, который присвоил 5 млн грн для военных.