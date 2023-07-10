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У Дніпрі шахраї видурили в АЗС "на потреби ЗСУ" понад 50 тонн пального

10 липня 2023 12:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Дніпрі шахраї видурили в АЗС "на потреби ЗСУ" понад 50 тонн пального
ДБР під час обшуків в злочинців. Фото: ДБР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Державне бюро розслідувань викрило у Дніпрі організовану групу, яка видурила в працівників АЗС понад 50 тонн пального під виглядом допомоги військовим. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Як шахраї видурили пальне 

Відомо, що до злочинного угруповання входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних громадян. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї із військових частин. У листах представників АЗС просили надати пальне для, начебто, виконання бойових завдань підрозділами ЗСУ.

"Представники АЗС протягом чотирьох місяців надавали за цими липовими листами паливо, не підозрюючи обману. Всього було надано понад 50 тонн бензину та дизельного пального загальною вартістю 2,5 млн гривень. Це пальне ділки перепродавали на території Дніпропетровської області", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у ділків

У шахраїв вилучили чорнові записи, підроблені штампи та печатки військової частини.

  • Обшуки у шахраїв. Фото: ДБР
  • Обшуки у шахраїв. Фото: ДБР
  • Обшуки у шахраїв. Фото: ДБР
  • Обшуки у шахраїв. Фото: ДБР
  • Обшуки у шахраїв. Фото: ДБР
  • Обшуки у шахраїв. Фото: ДБР
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Яке покарання чекає на злочинців

Працівники ДБР повідомили учасникам організованої групи про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та використанні завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило керівника військкомату Донеччини, який привласнив 5 млн грн для військових.

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