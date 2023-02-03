Заместителя председателя центральной ВВК поймали на фальсификации документов

Соответствующие медицинские и военные документы стоили призывнику 5 тысяч долларов США

Правоохранители поймали заместителя председателя центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ на махинациях. Речь идет об изготовлении документами о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале Офис генерального прокурора.

Фальшивые документы для призывника

Заместителя председателя центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ поймали на фальсификации документов о непригодности к военной службе.

Следствие установило, что подозреваемый предложил одному из призывников за 5 тысяч долларов США оказать содействие в изготовлении таких документов.

"Они должны были стать основанием для составления заключения комиссии о его непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Он также получил право свободно пересекать государственную границу Украины", — подчеркнули в Офисе генерального прокурора.

Обыски и статья

По месту работы и проживания заместителя председателя центральной ВЛК провели обыски.

В ходе обысков были найдены большие наличные суммы в разных валютах. Общая сумма изъятого превышает 5 млн. грн. Следствие сейчас устанавливает происхождение этих средств.

Подозрение чиновнику объявили по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения.

Напомним, что СБУ выявила масштабную схему хищения государственных средств, выделявшихся на питание военнослужащих Сил обороны Украины.

Спецслужба установила, что должностные лица одного из департаментов Министерства обороны подписали соглашения с руководителями двух коммерческих предприятий. Согласно деталям соглашений, фирмы должны были доставить оптовые партии продовольствия в места дислокации подразделений Сил обороны.

Но, как установили следователи СБУ, у предприятий, на счета которых были переведены средства, не было ни производственной базы, ни технологического оборудования.

Вместо выполнения указанных в сделках услуг они просто выводили государственные средства в тень, используя ряд аффилированных фирм.

Фото: СБУ