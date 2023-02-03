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​​​​​​​Центральну ВЛК спіймали на видачі фальшивих документів про непридатність до військової служби

3 лютого 2023 12:31
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Заступника голови центральної ВЛК спіймали на фальшуванні документів
Відповідні медичні та військові документи коштували призовнику 5 тисяч доларів США
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Правоохоронці спіймали заступника голови центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ на махінаціях. Йдеться про виготовлення документами щодо непридатності до військової служби.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі Офіс генерального прокурора.

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Фальшиві документи для призовника

Заступника голови центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ спіймали на фальшуванні документів про непридатність до військової служби.

Слідство встановило, що підозрюваний запропонував одному із призовників за 5 тисяч доларів США посприяти у виготовленні таких документів.

"Вони мали стати підставою для складання висновку комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров’я. Він би також отримав право вільно перетинати державний кордон України", — наголосили у Офісі генерального прокурора.

Обшуки і стаття

За місцем роботи і проживання заступника голови центральної ВЛК провели обшуки.

Під час обшуків були знайдені великі готівкові суми у різних валютах. Загальна сума вилученого перевищує 5 млн грн. Слідство зараз встановлює походження цих коштів.

Підозру чиновнику оголосили за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання йому відповідного запобіжного заходу.

Нагадаємо, що СБУ виявила масштабу схему розкрадання державних коштів, які виділялися на харчування військовослужбовців Сил оборони України.

Спецслужба встановила, що посадовці одного із департаментів Міністерства оборони підписали угоди із очільниками двох комерційних підприємств. Згідно із деталями угод, фірми мали доставити оптові партії харчів до місць дислокації підрозділів Сил оборони.

Але, як виявили слідчі СБУ, у підприємств, на рахунки яких були переведені кошти, не було ні виробничої бази, ні технологічного обладнання.

Замість виконання вказаних в угодах послуг вони просто виводили державні кошти в тінь, використовуючи низку афілійованих фірм.

Фото: СБУ

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