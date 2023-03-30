Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow Троим российским военным вручили подозрение за изнасилование женщины в Киевской области arrow

Троим российским военным вручили подозрение за изнасилование женщины в Киевской области

30 марта 2023 17:38
- Анна-Карина Белоткач
Трое российских военных насиловали женщин в Киевской области
- Анна-Карина Белоткач

Трем российским военным вручили подозрение за изнасилование женщины в Киевской области во время оккупации. Они начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и маленькая девочка.

Об этом информирует офис Генпрокурора.

Читайте также:

Изнасилование в Киевской области

При процессуальном руководстве Офиса Генеральный прокурор идентифицирован и сообщено о подозрении трем военнослужащим россии в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Подозреваемые – военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады вооруженных сил россии, уроженцы Республики Бурятии, Читинской области и иркутской области российской федерации.

По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемые вместе с другими военными рф оккупировали один из населенных пунктов Киевской области. Они устрашали мирное население, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции, постоянно осматривали все помещения гражданских домов.

Приблизительно через 20 дней оккупации российские военные, среди которых подозреваемые, начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это всегда в группах по три человека, состав которых постоянно менялся.

насильники

Они постоянно демонстрировали наличие оружия. Заметив, что в доме нет мужчин, по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали. Другие в это время оставались на улице для преодоления возможного сопротивления со стороны ее родственников и соседей.

Один из них за время оккупации совершил насильственные действия сексуального характера раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели каждый день.

Напомним, что во Львове осудили мужчину, который переодевался в женщину и занимался развращением девочек в школах. Он был осужден за преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:15 Япония передаст Одессе модульные больницы: когда они прибудут

Новина з фото

18:10Старый Салтов – год после оккупации

Новина з фото

18:05 Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы Луганской области" начинает свою работу: детали

18:03 Бывшего мужа супермодели Ратаковски обвинили в сексуальных притязаниях к несовершеннолетним

17:59 Крым "обеспечит" водой: оккупанты затеяли в селах Запорожья масштабную программу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

17:55 Своих не бросают: российским мобилизованным выдали свечи, якобы оберегающие от пуль

17:48 В Хмельницкой области приговорили к пожизненному лишению свободы мужчину, который насиловал ребенка

Эксклюзив

17:45Повышение заработной платы и последствия: мнения одесситов по поводу таких нововведений

17:32 Кабмин разрешил новым категориям предпринимателей участвовать в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

17:25 В Кабинете Министров Украины произошли кадровые изменения: детали

Эксклюзив

17:45Повышение заработной платы и последствия: мнения одесситов по поводу таких нововведений

Новина з відео

17:16 Каменских официально разводится с Потапом: громкое заявление от звездного блогера

Новина з відео

17:15 Одесские волонтеры плетут сетки перед зданием налоговой

Новина з відео

17:04 В Минкульте пожаловались на УПЦ МП: священники мешали работе комиссии и угрожали

Новина з відео

16:20 "Русский мир" как он есть: российская туристка напала на таксиста в Бразилии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:06 Уже не миллионер? "Холостяк" Топольский шокировал предпринимателей условиями для сотрудничества

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокирована": в Харькове разоблачили онлайн-мошенников

Новина з відео

14:58 Украинской армии нужны самолеты F-16, — Залужный

Новина з відео

14:10 "Не удается заставить украинцев страдать": скабеева устроила истерику в эфире "россии 1"

Новина з відео

14:04 Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала

Эксклюзив

17:45Повышение заработной платы и последствия: мнения одесситов по поводу таких нововведений

Эксклюзив

07:15Будьте осторожны: астролог назвала вероятные даты массированных обстрелов Украины в апреле

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

Эксклюзив

20:00Утерянный боекомплект: успеет ли Запад дать снаряды для контрнаступления ВСУ

15:16Декларации о доходах: кому из беженцев нужно показать заработанное и за что предусмотрены штрафы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Актуальное по теме

None 30 Март 16:55

Япония передаст Одессе модульные больницы: когда они прибудут

None 30 Март 17:07

Старый Салтов – год после оккупации

None 30 Март 18:06

Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы Луганской области" начинает свою работу: детали

None 30 Март 18:02

Бывшего мужа супермодели Ратаковски обвинили в сексуальных притязаниях к несовершеннолетним

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB