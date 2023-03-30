Троим российским военным вручили подозрение за изнасилование женщины в Киевской области

Трое российских военных насиловали женщин в Киевской области

Трем российским военным вручили подозрение за изнасилование женщины в Киевской области во время оккупации. Они начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и маленькая девочка.

Об этом информирует офис Генпрокурора.

Изнасилование в Киевской области

При процессуальном руководстве Офиса Генеральный прокурор идентифицирован и сообщено о подозрении трем военнослужащим россии в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Подозреваемые – военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады вооруженных сил россии, уроженцы Республики Бурятии, Читинской области и иркутской области российской федерации.

По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемые вместе с другими военными рф оккупировали один из населенных пунктов Киевской области. Они устрашали мирное население, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции, постоянно осматривали все помещения гражданских домов.

Приблизительно через 20 дней оккупации российские военные, среди которых подозреваемые, начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это всегда в группах по три человека, состав которых постоянно менялся.

Они постоянно демонстрировали наличие оружия. Заметив, что в доме нет мужчин, по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали. Другие в это время оставались на улице для преодоления возможного сопротивления со стороны ее родственников и соседей.

Один из них за время оккупации совершил насильственные действия сексуального характера раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели каждый день.

Напомним, что во Львове осудили мужчину, который переодевался в женщину и занимался развращением девочек в школах. Он был осужден за преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.