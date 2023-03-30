Троє російських військових ґвалтували жінок на Київщині

Трьом російським військовим вручили підозру за ґвалтування жінки на Київщині під час окупації. Вони почали систематично вриватись на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Зґвалтування на Київщині

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям рф у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Підозрювані — військові 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади збройних сил рф, уродженці Республіки Бурятії, Читинської області та іркутської області російської федерації.

За даними слідства, у березні 2022 року підозрювані разом з іншими військовими рф окупували один з населених пунктів Київщини. Вони залякували мирне населення, шукали чоловіків та учасників сил антитерористичної операції, постійно оглядали всі приміщення цивільних будинків.

Приблизно через 20 днів окупації російські військові, серед яких підозрювані, почали систематично вриватись на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка. Робили це завжди в групах по три особи, склад яких постійно змінювався.

Вони постійно демонстрували наявність зброї. Зауваживши що в будинку немає чоловіків, по черзі водили одну з жінок до гаражного приміщення, де ґвалтували. Інші в цей час залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів.

Один з них за час окупації вчинив насильницькі дії сексуального характеру раз, другий вчиняв такі дії двічі, а третій — протягом тижня кожного дня.

Нагадаємо, що у Львові засудили чоловіка, який переодягався в жінку і займався розбещенням дівчаток в школах. Його засудили за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.