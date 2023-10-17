Будут судить главу Шосткинской РВА, который в канун войны украл имущество украинских компаний

Сотрудники ДБР задержали главу Шосткинского РВА. Фото: ДБР

В Украине будут судить главу Шосткинской районной военной администрации. Он в ночь перед полномасштабным вторжением РФ незаконно изъял имущество украинских предприятий.

Об этом сообщает ДБР.

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В чем обвиняют чиновника

Следователи установили, что в ночь перед полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины прибыло около 40 российских железнодорожных вагонов, которые перевозили продукцию украинских компаний.

Однако глава районной военной администрации решил изъять незаконное имущество. Более того, сделал это под видом национализации. В то же время были изъяты не только российские вагоны, но и то, что было внутри их: дизтопливо и сжиженный газ.

Впоследствии вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили. Из-за этого украинские компании понесли убытки почти на 30 миллионов гривен.

Расследование дела

Позже в феврале 2023 года мужчину отстранили от должности. Сотрудники ДБР начали расследование.

По результатам работы, его обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия. Обвинительный акт уже направили в суд.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Вагоны, в которых находилась украинская продукция. Фото: ДБР

Напомним, 9 октября, мэр города Сумы был отстранен от должности на 2 месяца. Его разоблачили по просьбе и получению неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Перед этим следователи САП и НАБУ разоблачили мэра города Сумы и руководителя Отдела инфраструктуры Сумской области на получении большой взятки в размере 2,13 млн гривен.