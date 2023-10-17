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Судитимуть очільника Шосткинської РВА, який у переддень війни вкрав майно українських компаній

17 жовтня 2023 13:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Судитимуть очільника Шосткинської РВА, який у переддень війни вкрав майно українських компаній
Працівники ДБР затримали очільника Шосткинської РВА. Фото: ДБР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні судитимуть очільника Шосткинської районної військової адміністрації. Він у ніч перед повномасштабним вторгненням РФ незаконно вилучив майно українських підприємств. 

Про це повідомляє ДБР.

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У чому звинувачують посадовця

Слідчі встановили, що у ніч перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України прибуло приблизно 40 російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських компаній.

Однак, голова районної військової адміністрації вирішив вилучити незаконне майно. Ба більше, зробив це під виглядом націоналізації. Водночас, було вилучено не лише російські вагони, але й те, що було у них: дизпаливо та скраплений газ.

Згодом вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили. Через це українські компанії зазнали збитків на майже 30 мільйонів гривень.

Розслідування справи 

Пізніше, у лютому 2023 року чоловіка відсторонили від посади. Працівники ДБР розпочали розслідування. 

За результатами роботи, його звинувачують у неналежному виконанні службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувальний акт вже направили до суду.

Чоловіку загрожує покарання  у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Справа очільника Сумської ОВА
Вагони, в яких була українська продукція. Фото: ДБР

Нагадаємо, 9 жовтня, мера міста Суми відсторонили від посади на 2 місяці. Його викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. 

Перед цим слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря у розмірі 2130 тисяч гривень.

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