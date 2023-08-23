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Суд взыскал в пользу Украины активы российского олигарха: кто он и чем владел

23 августа 2023 13:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Суд взыскал в пользу Украины активы российского олигарха: кто он и чем владел
Российский олигарх Андрей Молчанов. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, подготовленный по материалам ДБР. Он взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "АЭРОК". Их конечным владельцем является Группа ЛСР, которая принадлежит российскому олигарху Андрею Молчанову.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Компания "АЭРОК" и ее владелец

Компания "АЭРОК" владеет двумя газобетонными заводами в Украине, которые расположены в Обухове и Березане Киевской области.

В мае прошлого года Государственное бюро расследований установило, что украинское предприятие по изготовлению строительных материалов подконтрольно российскому олигарху Андрею Молчанову.

Молчанов является бывшим членом Совета федерации федерального собрания РФ, который имеет тесные контакты с оккупационными властями и уплачивает большие налоги в бюджет страны-агрессора. Полученная украинская прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти к так называемой "материнской компании" из России.

Куда шли налоги "материнской компании"

Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Таким образом, за счет полученных средств от украинского общества, уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства.

Теперь эти активы были арестованы и переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители ДБР расследуют действия командира воинской части в Николаевской области. Военный незаконно выплачивал большие суммы денег своим подчиненным, длительно не появлявшимся на службе.

Добавим, в Одесской области сотрудники Государственного Бюро Расследований обнаружили нарушения в одной из воинских частей. По данным следствия, командир взвода причастен к требованию взяток от бойцов за возможность взять отгул.

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