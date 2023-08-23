Суд стягнув на користь України активи російського олігарха: хто він і чим володів

Російський олігарх Андрій Молчанов. Фото: росЗМІ

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами ДБР. Він стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК". Їх кінцевим власником є Група ЛСР, ка належить російському олігарху Андрію Молчанову.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Компанія "АЕРОК" та її власник

Компанія "АЕРОК" володіє двома газобетонними заводами в Україні, які розташовані в Обухові та Березані Київської області.

У травні минулого року Державне бюро розслідувань встановило, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову.

Молчанов є колишнім членом "Совета федерации федерального собрания РФ", який має тісні контакти з окупаційною владою та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора. Отриманий українськи прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з рф.

Куди йшли податки "материнської компанії"

Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Таким чином за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави.

Тепер ці активи були арештовані й передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Нагадємо, раніше ми писали, що правоохоронці ДБР розслідують дії командира військової частини на Миколаївщині. Військовий незаконно виплачував великі суми грошей своїм підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

Додамо, на Одещині співробітники Державного Бюро Розслідувань виявили порушення в одній з військових частин. За даними слідства, командир взводу причетний до вимагання хабарів від бійців за можливість взяти відгул.