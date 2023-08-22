ДБР проводить обшуки у військкоматах та ВЛК для виявлення корупції. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії у військкоматах та ВЛК, щоб виявити факти корупції. Правоохоронці порушили кримінальні провадження.

Про це повідомляє ДБР.

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Що відомо

Сьогодні, 22 серпня, проходять обшуки у деяких військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.

Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які обіймають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки.

"Загалом встановлено 388 осіб відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо", — кажуть правоохоронці.

Кримінальні провадження порушені за низками статей, у тому числі за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадємо, раніше ми писали, що правоохоронці ДБР розслідують дії командира військової частини на Миколаївщині. Військовий незаконно виплачував великі суми грошей своїм підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

Додамо, на Одещині співробітники Державного Бюро Розслідувань виявили порушення в одній з військових частин.За даними слідства, командир взводу причетний до вимагання хабарів від бійців за можливість взяти відгул.

Також ми писали, що ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону в одній з військових частин на Одещині. Виявилося, що цей високопосадовець уже майже рік використовував своїх підлеглих не для виконання обов'язків з оборони та захисту України, а для будівництва особистого будинку під Одесою.