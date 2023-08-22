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ГБР проводит обыски в военкоматах и ВЛК для выявления коррупции

22 августа 2023 16:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ГБР проводит обыски в военкоматах и ВЛК для выявления коррупции
ГБР проводит обыски в военкоматах и ВЛК для выявления коррупции. Фото: ГБР
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Государственное бюро расследований проводит следственные действия в военкоматах и ВЛК с целью выявления фактов коррупции. Правоохранители возбудили уголовные производства.

Об этом сообщает ГБР.

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Что известно

Сегодня, 22 августа, проходят обыски в некоторых военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей.

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки.

"В общей сложности установлено 388 человек в отношении которых есть сомнения в законности получения ими постановлений ВЛК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и т.д.", — говорят правоохранители.

Уголовные производства возбуждены по ряду статей, в том числе по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).

 

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители ГБР расследуют действия командира воинской части в Николаевской области. Военный незаконно выплачивал большие суммы денег своим подчиненным, длительно не появлявшимся на службе.

Добавим, в Одесской области сотрудники Государственного Бюро Расследований обнаружили нарушения в одной из воинских частей. По данным следствия, командир взвода причастен к требованию взяток от бойцов за возможность взять отгул.

Также мы писали, что ГБР сообщил о подозрении заместителю командира батальона в одной из воинских частей в Одесской области. Оказалось, что этот высокопоставленный чиновник уже почти год использовал своих подчиненных не для выполнения обязанностей по обороне и защите Украины, а для строительства личного дома под Одессой.

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