Суд продлил срок содержания под стражей для олигарха Коломойского
В Шевченковском районном суде Киева продлили срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского. Мера пресечения была продлена до 26 января 2024 года.
Об этом стало известно с онлайн-трансляции состоявшегося сегодня, 28 ноября, судебного заседания.
Сумма залога для Коломойского
Отмечается, что олигарх будет находиться под стражей с возможностью внесения залога 3 мильярда 712 тысяч гривен до 26 января 2024 года.
Кроме того, суд постановил удовлетворить ходатайство детективов Бюро экономической безопасности Украины и "продлить срок содержания под стражей для Коломойского Игоря Валерьевича в пределах срока досудебного расследования до 26 января 2026 года включительно, определить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу залог в 3 миллиарда 712 тысяч гривен".
Судья добавила, что адвокаты бизнесмена могут подать апелляцию на такое решение.
Последние подробности по делу олигарха
Коломойский сидит под стражей по делу о мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем. Впрочем, неудивительно то, что изолятор СИЗО СБУ, в котором он находится, называют "элитным".
Также Коломойский написал письмо генеральному прокурору Андрею Костину с просьбой повлиять на расследование. Он жалуется на затягивание расследования и пристрастность представителей Офиса Генерального прокурора.
Напомним, ранее телеведущая Наталья Мосийчук просила взять Коломойского на поруки. С этим ходатайством в суд также обратились "Слуга народа" Сергей Демченко, СЕО телеканала "1+1" Ярослав Пахольчук, журналист Сергей Попов и раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.
Читайте Новини.LIVE!