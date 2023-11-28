Суд продлил срок содержания под стражей для олигарха Коломойского

Игорь Коломойский в зале суда. Фото: hromadske

В Шевченковском районном суде Киева продлили срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского. Мера пресечения была продлена до 26 января 2024 года.

Об этом стало известно с онлайн-трансляции состоявшегося сегодня, 28 ноября, судебного заседания.

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Сумма залога для Коломойского

Отмечается, что олигарх будет находиться под стражей с возможностью внесения залога 3 мильярда 712 тысяч гривен до 26 января 2024 года.

Кроме того, суд постановил удовлетворить ходатайство детективов Бюро экономической безопасности Украины и "продлить срок содержания под стражей для Коломойского Игоря Валерьевича в пределах срока досудебного расследования до 26 января 2026 года включительно, определить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу залог в 3 миллиарда 712 тысяч гривен".

Судья добавила, что адвокаты бизнесмена могут подать апелляцию на такое решение.

Последние подробности по делу олигарха

Коломойский сидит под стражей по делу о мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем. Впрочем, неудивительно то, что изолятор СИЗО СБУ, в котором он находится, называют "элитным".

Также Коломойский написал письмо генеральному прокурору Андрею Костину с просьбой повлиять на расследование. Он жалуется на затягивание расследования и пристрастность представителей Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее телеведущая Наталья Мосийчук просила взять Коломойского на поруки. С этим ходатайством в суд также обратились "Слуга народа" Сергей Демченко, СЕО телеканала "1+1" Ярослав Пахольчук, журналист Сергей Попов и раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.