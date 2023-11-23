Коломойський написав листа до генпрокурора — на що скаржиться олігарх

Затриманий олігарх Ігор Коломойський у залі суду. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Український олігарх Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням повпливати на розслідування. Він скаржиться затягування розслідування та упередженість представників Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Telegraf.

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У листі олігарх зазначає, що відбувається порушення норм закону та закликає прокурора звернути увагу на стан його здоров'я.

"Звернутися до Вас з відкритим зверненням мене змушують обставини та атмосфера кричущого порушення норм законодавства, конституційних та процесуальних прав, яка утворилась навколо розслідування ДБР стосовно мене. Я не бачу сенсу наводити обставини, викладені слідчими у повідомленнях про підозру, адже Вам, як особі, що очолює Головну наглядову установу країни, вони детально відомі. Але єдине, що я намагаюсь вже майже три місяці з тюремної камери збагнути, чому Ви — особа, у розпорядженні якої наявні усі докази відсутності події злочину, мовчки споглядаєте, як невинна особа втрачає здоров'я за ґратами", — пише Коломойський.

Лист Коломойського. Фото: Telegraf

Лист Коломойського. Фото: Telegraf

Лист Коломойського. Фото: Telegraf

Лист Коломойського. Фото: Telegraf

Лист Коломойського. Фото: Telegraf

Лист Коломойського. Фото: Telegraf

Лист Коломойського. Фото: Telegraf

Лист Коломойського. Фото: Telegraf

Лист Коломойського. Фото: Telegraf 1 / 9

Олігарх також пише, що для працівників у банківській сфері, у розпорядженні яких наявні усі фінансові документи, "фактаж" слідства має виглядати у кращому вигляді абсурдом, а у найгіршому — "реалізацією кампанії з розправи наді мною".

"Найбільше мене дивує позиція НБУ та ПриватБанка, який вже майже сім років знаходиться під повним державним контролем. Обставини, викладені у повідомленні про підозру, якби вони мали під собою хоч щось, крім фантазій детективів, це фактично вирок менеджменту Нацбанку та ПБ, які впродовж кількох років не помічали відсутності майже 6 млрд грн готівкових грошей, а також повне паплюження репутації двох аудиторських компаній з "Великої четвірки" — PricewaterhouseCoopers та Ernst & Young, — які упродовж 2014-2022 рр. підтверджували фінзвітність ПриватБанка, який у жовтні 2023-го під тиском БЕБ зі ЗМІ дізнався про "недостачу" 5,7 млрд грн. До речі, ці звіти за вказані роки розміщені на офіційних сайтах ПриватБанка та НБУ, тобто знаходяться у вільному доступі", — додав він.

Коломойський вимагає допиту свідків

За словами бізнесмена, справою займаються 50 детективів та прокурорів, але, мовляв, протягом місяця вони не допитали жодного свідка.

"І окремо, як особисто для керівника наглядової інстанції хочу повідомити — попри мої скарги, ухвали слідчих суддів, які зобов'язують організувати мені надання медичної допомоги, — жодного лікування від захворювань я не отримую. Стан мого здоров'я погіршується, в умовах слідчого ізолятора вирішити це питання неможливо. Але чого я не можу збагнути, невже на підставі цих сміхотворних підозр я вже настільки небезпечний, що мені відмовляють у праві на отримання належної медичної допомоги?" — вказує Коломойський.

Нагадаємо, столичний господарський суд вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ). Ця компанія належить ув'язненому олігарху Ігорю Коломойському.

Коломойський сидить під вартою у справі про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Утім, не здивуванням є те, що ізолятор СІЗО СБУ, у якому він перебуває, називають "елітним".