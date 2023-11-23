Коломойский написал письмо генпрокурору — на что жалуется олигарх

Задержанный олигарх Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинский олигарх Игорь Коломойский написал письмо генеральному прокурору Андрею Костину с просьбой повлиять на расследование. Он жалуется на затягивание расследования и предвзятость представителей Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщает Telegraf.

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В письме олигарх отмечает, что происходит нарушение норм закона и призывает прокурора обратить внимание на состояние его здоровья.

"Обратиться к Вам с открытым обращением меня заставляют обстоятельства и атмосфера вопиющего нарушения норм законодательства, конституционных и процессуальных прав, которая образовалась вокруг расследования ГБР в отношении меня. Я не вижу смысла приводить обстоятельства, изложенные следователями в сообщениях о подозрении, ведь Вам как личности, что возглавляет Главное надзорное учреждение страны, они подробно известны, но единственное, что я пытаюсь уже почти три месяца из тюремной камеры понять, почему Вы — лицо, в распоряжении которого есть все доказательства отсутствия события преступления, молча созерцаете, как невиновное лицо теряет здоровье за решеткой", — пишет Коломойский.

Письмо Коломойского. Фото: Telegraf

Письмо Коломойского. Фото: Telegraf

Письмо Коломойского. Фото: Telegraf

Письмо Коломойского. Фото: Telegraf

Письмо Коломойского. Фото: Telegraf

Письмо Коломойского. Фото: Telegraf

Письмо Коломойского. Фото: Telegraf

Письмо Коломойского. Фото: Telegraf

Письмо Коломойского. Фото: Telegraf 1/9 _ 9

Олигарх также пишет, что для работников в банковской сфере, в распоряжении которых имеются все финансовые документы, "фактаж" следствия должен выглядеть в лучшем виде абсурдом, а в худшем — "реализацией кампании по расправе надо мной".

«Больше всего меня удивляет позиция НБУ и ПриватБанка, который уже почти семь лет находится под полным государственным контролем. Несколько лет не замечали отсутствия почти 6 млрд грн наличных денег, а также полное унижение репутации двух аудиторских компаний из "Большой четверки" — PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young, — которые на протяжении 2014-2022 гг. подтверждали финотчетность ПриватБанка, который в октябре 2023 года под давлением БЭБ из СМИ узнал о "недостатке" 5,7 млрд грн. Кстати, эти отчеты за указанные годы размещены на официальных сайтах ПриватБанка и НБУ, то есть находятся в свободном доступе", — добавил он.

Коломойский требует допроса свидетелей

По словам бизнесмена, делом занимаются 50 детективов и прокуроров, но, мол, в течение месяца они не допросили ни одного свидетеля.

"И отдельно, как лично для руководителя надзорной инстанции хочу сообщить — несмотря на мои жалобы, постановление следственных судей, обязывающих организовать мне оказание медицинской помощи, — никакого лечения от заболеваний я не получаю. Состояние моего здоровья ухудшается, в условиях следственного изолятора решить этот вопрос невозможно. Но чего я не могу понять, неужели на основании этих смехотворных подозрений я уже настолько опасен, что мне отказывают в праве на получение надлежащей медицинской помощи?" – указывает Коломойский.

Напомним, столичный хозяйственный суд решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ). Эта компания принадлежит заключенному олигарху Игорю Коломойскому.

Коломойский сидит под стражей по делу о мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем. Впрочем, не удивление то, что изолятор СИЗО СБУ, в котором он находится, называют "элитным".