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Суд продовжив термін тримання під вартою для олігарха Коломойського

28 листопада 2023 13:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Суд продовжив термін тримання під вартою для олігарха Коломойського
Ігор Коломойський у залі суду. Фото: hromadske
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Шевченківському районному суді Києва продовжили термін тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського. Запобіжний захід було продовжено до 26 січня 2024 року.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції судового засідання, яке відбулося сьогодні, 28 листопада.

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Зазначається, що олігарх буде перебувати під вартою з можливістю внесення застави 3 мільярда 712 тисяч гривень до 26 січня 2024 року.

Крім того, суд постановив задовольнити клопотання детективів Бюро економічної безпеки України та "продовжити строк тримання під вартою для Коломойського Ігоря Валерійовича в межах строку досудового розслідування до 26 січня 2026 року включно, визначити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу 3 мільярди 712 тисяч гривень".

Суддя додала, що адвокати бізнесмена можуть подати апеляцію на таке рішення.

Останні подробиці щодо справи олігарха

Коломойський сидить під вартою у справі про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Утім, недивним є те, що ізолятор СІЗО СБУ, у якому він перебуває, називають "елітним".

Також Коломойський написав листа до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням повпливати на розслідування. Він скаржиться на затягування розслідування та упередженість представників Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше телеведуча Наталя Мосійчук просила взяти Коломойського на поруки. З цим клопотанням до суду також звернулися "Слуга народу" Сергій Демченко, СЕО телеканалу "1+1" Ярослав Пахольчук, журналіст Сергій Попов та рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький.

 

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