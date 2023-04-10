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Суд назначил пожизненное заключение мужчине, убившему свою семью в Винницкой области: детали

10 апреля 2023 16:54
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Суд назначил пожизненное заключение мужчине, убившему свою семью в Винницкой области: детали
Осужденный мужчина, убивший свою семью. Фото: Национальная полиция Украины
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Прокуроры отстояли в Верховном Суде пожизненное заключение для жителя Винницы, убившего мать, жену и своих детей 3 и 7 лет. Мужчина пытался скрыть следы преступления.

Об этом информирует офис Генпрокурора.

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Пожизненное заключение мужчины, убившего свою семью

Принципиальной позицией прокуроров Офиса Генерального прокурора и Винницкой областной прокуратуры в Верховном Суде отстояно справедливое наказание для мужчины за умышленное убийство четырех человек (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что в декабре 2018 года он лишил жизни матери, бывшей жены и двух своих детей – 3-летней дочери и 7-летнего сына. Житель Винницы приговорен к пожизненному лишению свободы.

Как отмечается, потерпевшие проживали вместе в квартире осужденного в Виннице, а он — отдельно. При встречах, когда мужчина приходил в бывшую семью, часто возникали конфликты.

Во время очередной ссоры осужденный начал душить бывшую жену, нанес ей многочисленные удары слесарским молотком. Аналогичные действия совершил в отношении матери и своих малолетних детей.

Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, мужчина пытался сымитировать разбойное нападение: разбрасывал вещи и документы пострадавших по квартире, входную дверь оставил открытой. В дальнейшем смыл с себя следы крови и покинул квартиру.

Он поехал на такси в другую часть города, где лишился орудия убийства – молотка, выброшенного на свалку. Когда вернулся в квартиру, увидел, что никто не обнаружил преступление, самостоятельно вызвал "скорую", имитируя отчаяние и непонимание ситуации.

На месте врачи констатировали смерть двух женщин и мальчика. Девочка умерла через несколько часов в медучреждении.

Таким образом, Верховный Суд поддержал позицию прокуроров и констатировал, что наказание соответствует требованиям справедливости и отражает соразмерность преступления и наказания.

Напомним, что в Полтавской области осудили двух коллаборантов, поступивших в так называемую "милицию ДНР". Им грозит 15 лет лишения свободы.

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