Суд призначив довічне ув'язнення чоловіку, який вбив свою родину на Вінничині: деталі

Засуджений чоловік, який вбив свою сім'ю. Фото: Національна поліція України

Прокурори відстояли у Верховному Суді довічне ув’язнення для жителя Вінниці, який вбив матір, дружину та своїх дітей 3 та 7 років. Чоловік намагався приховати сліди злочину.

Про це інформує офіс Генпрокурора.

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Довічне ув'язнення чоловіка, який вбив свою сім'ю

Принциповою позицією прокурорів Офісу Генерального прокурори та Вінницької обласної прокуратури у Верховному Суді відстояно справедливе покарання для чоловіка за умисне вбивство чотирьох людей (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що у грудні 2018 року він позбавив життя матір, колишню дружину та двох своїх дітей — 3-річної доньки і 7-річного сина. Жителя Вінниці засуджено до довічного позбавлення волі.

Як зазначається, потерпілі проживали разом у квартирі засудженого у м. Вінниця, а він – окремо. При зустрічах, коли чоловік приходив до колишньої родини, часто виникали конфлікти.

Під час чергової сварки засуджений почав душити колишню дружину, завдав їй багаточисленні удари слюсарським молотком. Аналогічні дії вчинив стосовно матері та своїх малолітніх дітей.

Щоб приховати сліди злочину та відвести від себе підозри, чоловік намагався зімітувати розбійний напад: розкидав речі й документи потерпілих по квартирі, вхідні двері залишив відчиненими. Надалі змив із себе сліди крові та покинув помешкання.

Він поїхав на таксі до іншої частини міста, де позбувся знаряддя вбивства – молотка, якого викинув на смітник. Коли повернувся до квартири, побачив, що ніхто не виявив злочин, самостійно викликав "швидку", імітуючи розпач та нерозуміння ситуації.

На місці лікарі констатували смерть двох жінок і хлопчика. Дівчинка померла за кілька годин у медзакладі.

Таким чином, Верховний Суд підтримав позицію прокурорів та констатував, що призначене покарання відповідає вимогам справедливості та відображає співмірність злочину та кари.

Нагадаємо, що у Полтавській області засудили двох колаборантів, які вступили до так званої "міліції ДНР". Їм загрожує 15 років позбавлення волі.