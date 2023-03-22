Столичный суд приговорил к четырем годам мошенницу, которая обманула семью пропавшего бойца ВСУ
За ходатайства столичной прокуратуры к четырем годам лишения свободы приговорена женщина, которая путем обмана завладела средствами семьи пропавшего бойца ВСУ. Злоумышленница рассказывала близким военного, что поможет в поиске.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.
-
Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах
-
Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она
-
В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские
-
Кремль сообщил, говорили ли путин и Си Цзиньпин о "формуле мира" Зеленского
-
Украинцам раздадут еще миллионы LED-ламп: как оформить в "Дії"
-
В Украине будут по-новому проверять пьяных водителей: что изменилось
-
УДП согласовало переименование первых 12 судов
-
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка
-
Бывшего мужа Ольги Сумской прооперировала: при чем здесь Виталий Кличко
-
Власти Белгородской области заявили об "обстреле ВСУ": погиб мужчина
Подробности
Прокуроры в суде доказали, что в июле 2022 года уроженка Кировоградской области случайно узнала, что потерпевшая разыскивает своего племянника, который проходит службу в ВСУ и считается пропавшим без вести. Осужденная предложила свою помощь, заявляя, что у него есть связи в правоохранительных органах.
А оценила она свои "услуги" в семь тысяч гривен. Однако после получения средств женщина перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды.
Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и совершила новое преступление в период испытательного срока. Во время судебного заседания обвиняемая признала вину в совершении уголовного правонарушения и раскаялась.
Напомним, ранее мы писали, что в Подольском районе столицы прогремел взрыв. По предварительной информации, в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте происшествия.