Столичный суд приговорил к четырем годам мошенницу, которая обманула семью пропавшего бойца ВСУ

Злоумышленница рассказывала, что имеет связи в правоохранительных органах

За ходатайства столичной прокуратуры к четырем годам лишения свободы приговорена женщина, которая путем обмана завладела средствами семьи пропавшего бойца ВСУ. Злоумышленница рассказывала близким военного, что поможет в поиске.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Прокуроры в суде доказали, что в июле 2022 года уроженка Кировоградской области случайно узнала, что потерпевшая разыскивает своего племянника, который проходит службу в ВСУ и считается пропавшим без вести. Осужденная предложила свою помощь, заявляя, что у него есть связи в правоохранительных органах.

А оценила она свои "услуги" в семь тысяч гривен. Однако после получения средств женщина перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды.

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и совершила новое преступление в период испытательного срока. Во время судебного заседания обвиняемая признала вину в совершении уголовного правонарушения и раскаялась.

Напомним, ранее мы писали, что в Подольском районе столицы прогремел взрыв. По предварительной информации, в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте происшествия.