Столичний суд засудив до чотирьох років шахрайку, яка ошукала родину зниклого бійця ЗСУ
За клопотання столичної прокуратури до чотирьох років позбавлення волі засуджено жінку, яка шляхом обману заволоділа коштами родини зниклого бійця ЗСУ. Зловмисниця розповідала близьким військового, що допоможе у пошуку.
Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Прокурори у суді довели, що у липні 2022 року уродженка Кіровоградської області випадково дізналася, що потерпіла розшукує свого племінника, який проходить службу в ЗСУ і вважається зниклим безвісти. Засуджена запропонувала свою допомогу, заявляючи, що має зв'язки у правоохоронних органах.
А оцінила вона свої "послуги" у сім тисяч гривень. Однак після отримання коштів жінка перестала виходити на зв'язок та витратила гроші на власні потреби.
Раніше вона вже притягувалась до кримінальної відповідальності за шахрайство та вчинила новий злочин в період іспитового строку. Під час судового засідання обвинувачена визнала вину у вчиненні кримінального правопорушення та розкаялась.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Подільському районі столиці прогримів вибух. За попередньою інформацією, в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці події.