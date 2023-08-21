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Стало известно, в каких областях Украины чаще всего воруют гуманитарную помощь: статистика

21 августа 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, в каких областях Украины чаще всего воруют гуманитарную помощь: статистика
Гуманитарная помощь. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За время войны в Украине было начато почти 850 уголовных дел, связанных с незаконным использованием гуманитарной помощи и благотворительных взносов. Наибольшее количество нарушений отмечено в столице Украины — Киеве, далее следуют Львовская область и Днепр. 

Об этом сообщает Vesti.

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По части 201-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся злоупотреблений в распределении гуманитарной помощи, инициировано 684 уголовных производства. 

  • Киев — 92 уголовных производства;
  • Львовская область — 61;
  • Днепропетровская — 43;
  • Хмельницкая — 40;
  • Харьковская — 32;
  • Кировоградская — 30.

По статье, связанной с мошенничеством (часть 190 УК Украины), ведется 61 расследование. Основные преступления зафиксированы:

  • в Киеве — 10;
  • Запорожской области — 10;
  • Полтавской — 8;
  • Житомирской — 9;
  • Тернопольской и Харьковской областях — 4.

Напомним, что украинцы могут получить новую гуманитарную помощь — бесплатные продукты питания, средства гигиены, витамины и одежду. Это касается всех граждан, которые в этом нуждаются.

Также мы сообщали, что в Закарпатье разоблачили мужчину, который организовал целую мошенническую схему. Он продавал автомобили, ввозимые под видом гуманитарной помощи.

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