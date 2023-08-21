Стало известно, в каких областях Украины чаще всего воруют гуманитарную помощь: статистика

Гуманитарная помощь. Фото: armyinform

За время войны в Украине было начато почти 850 уголовных дел, связанных с незаконным использованием гуманитарной помощи и благотворительных взносов. Наибольшее количество нарушений отмечено в столице Украины — Киеве, далее следуют Львовская область и Днепр.

Об этом сообщает Vesti.

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По части 201-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся злоупотреблений в распределении гуманитарной помощи, инициировано 684 уголовных производства.

Киев — 92 уголовных производства;

Львовская область — 61;

Днепропетровская — 43;

Хмельницкая — 40;

Харьковская — 32;

Кировоградская — 30.

По статье, связанной с мошенничеством (часть 190 УК Украины), ведется 61 расследование. Основные преступления зафиксированы:

в Киеве — 10;

Запорожской области — 10;

Полтавской — 8;

Житомирской — 9;

Тернопольской и Харьковской областях — 4.

Напомним, что украинцы могут получить новую гуманитарную помощь — бесплатные продукты питания, средства гигиены, витамины и одежду. Это касается всех граждан, которые в этом нуждаются.

Также мы сообщали, что в Закарпатье разоблачили мужчину, который организовал целую мошенническую схему. Он продавал автомобили, ввозимые под видом гуманитарной помощи.