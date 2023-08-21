Стало известно, в каких областях Украины чаще всего воруют гуманитарную помощь: статистика
За время войны в Украине было начато почти 850 уголовных дел, связанных с незаконным использованием гуманитарной помощи и благотворительных взносов. Наибольшее количество нарушений отмечено в столице Украины — Киеве, далее следуют Львовская область и Днепр.
Об этом сообщает Vesti.
Что известно про незаконное использование гуманитарной помощи
По части 201-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся злоупотреблений в распределении гуманитарной помощи, инициировано 684 уголовных производства.
- Киев — 92 уголовных производства;
- Львовская область — 61;
- Днепропетровская — 43;
- Хмельницкая — 40;
- Харьковская — 32;
- Кировоградская — 30.
По статье, связанной с мошенничеством (часть 190 УК Украины), ведется 61 расследование. Основные преступления зафиксированы:
- в Киеве — 10;
- Запорожской области — 10;
- Полтавской — 8;
- Житомирской — 9;
- Тернопольской и Харьковской областях — 4.
Напомним, что украинцы могут получить новую гуманитарную помощь — бесплатные продукты питания, средства гигиены, витамины и одежду. Это касается всех граждан, которые в этом нуждаются.
Также мы сообщали, что в Закарпатье разоблачили мужчину, который организовал целую мошенническую схему. Он продавал автомобили, ввозимые под видом гуманитарной помощи.