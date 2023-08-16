В Закарпатье задержали мужчину, который продавал ввезенные для фронта авто

Задержание злоумышленника в Закарпатье. Фото: t.me/mvs_ukraine

В Закарпатье разоблачили мужчину, который организовал целую мошенническую схему. Он продавал автомобили, ввозимые под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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В ведомстве рассказали, что 43-летний мужчина ввозил из-за границы автомобили по упрощенной процедуре, а затем их продавал. Машины предоставлялись иностранными волонтерами одному из украинских благотворительных фондов для нужд Вооруженных сил. Правоохранители зафиксировали несколько фактов продаж таких авто.

Злоумышленника разоблачили "на горячем" во время получения средств за продажу одного из автомобилей, который привезли в Украину как "гуманитарную помощь". На месте у мужчины изъяли 5800 долларов США, которые он получил в качестве платы за продажу авто. Ранее делец продал еще одну машину от благотворителей гражданским лицам за четыре тысячи долларов США.

Какое наказание ждет мошенника

Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы объясняли, у кого могут забрать авто на нужды ВСУ.