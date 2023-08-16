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На Закарпатті затримали чоловіка, який продавав ввезені для фронту авто

16 серпня 2023 13:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Закарпатті затримали чоловіка, який продавав ввезені для фронту авто
Затримання зловмисника на Закарпатті. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Закарпатті викрили чоловіка, який організував цілу шахрайську схему. Він продавав автомобілі, ввезені під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ

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У відомстві розповіли, що 43-річний чоловік ввозив з-за кордону автомобілі за спрощеною процедурою, а згодом їх продавав. Машини надавались іноземними волонтерами одному з українських благодійних фондів для потреб Збройних сил. Правоохоронці зафіксували декілька фактів продажів таких авто. 

Зловмисника викрили "на гарячому" під час отримання коштів за продаж однієї з автівки, яку привезли в Україну як "гуманітарну допомогу". На місці у чоловіка вилучили 5800 доларів США, які він отримав як плату за продаж авто. Раніше ділок продав ще одну машину від благодійників цивільним особам за чотири тис. доларів США.

Яке покарання чекає на шахрая

Чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми пояснювали, у кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ.  

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