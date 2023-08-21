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Стало відомо, в яких областях України найчастіше крадуть гуманітарну допомогу: статистика

21 серпня 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, в яких областях України найчастіше крадуть гуманітарну допомогу: статистика
Гуманітарна допомога. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За час війни в Україні було розпочато майже 850 кримінальних справ, пов'язаних із незаконним використанням гуманітарної допомоги та благодійних внесків. Найбільша кількість порушень зазначена у столиці України — Києві, далі йдуть Львівська область та Дніпро.

Про це повідомляє Vesti .

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За частиною 201-2 Кримінального кодексу України щодо зловживань у розподілі гуманітарної допомоги ініційовано 684 кримінальні провадження.

  • Київ — 92 кримінальні провадження;
  • Львівська область — 61;
  • Дніпропетровська — 43;
  • Хмельницька — 40;
  • Харківська — 32;
  • Кіровоградська — 30.

За статтею, пов'язаною із шахрайством (частина 190 КК України), ведеться 61 розслідування. Основні злочини зафіксовано:

  • у Києві — 10;
  • Запорізької області — 10;
  • Полтавській — 8;
  • Житомирській — 9;
  • Тернопільській та Харківській областях — 4.

Нагадаємо, що українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу — безкоштовні харчові продукти, засоби гігієни, вітаміни та одяг. Це стосується всіх громадян, які цього потребують.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті викрили чоловіка, який організував цілу шахрайську схему. Він продавав автомобілі, що ввозяться під виглядом гуманітарної допомоги.

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