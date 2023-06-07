Стали известны новые подробности по делу прокурора, присвоившего себе 8 кг золота

Золото в руках. Фото: google

7 июня в Высшем антикоррупционном суде начато рассмотрение по существу по делу в отношении прокурора, обвиняемого в завладении 8 кг золота путем злоупотребления служебным положением и подлога служебных документов. По данным следствия, он присвоил золото в 2019 году.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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По данным следствия, мужчина подделал документы и указал, что имущество принадлежит совсем другому лицу, не имеющему отношения к данному сейфу. Таким образом, украл с него золотые слитки, стоимостью более 11 млн гривен.

На заседании стороны выступили с речью.

"В судебном заседании прокурор объявил краткое изложение обвинительного акта, гражданский истец заявил гражданский иск, после чего стороны выступили со вступительными речами. Также суд определил порядок исследования доказательств", — говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 13 июня 2023 года. Тогда планируется начать исследование доказательств.

Сообщение САП. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье началось рассмотрение в апелляционном суде обжалования приговора о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.