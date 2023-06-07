Стали відомі нові подробиці у справі прокурора, який привласнив 8 кг золота

Золото в руках. Фото: google

7 червня у Вищому антикорупційному суді розпочато розгляд по суті у справі стосовно прокурора, обвинуваченого у заволодінні 8 кг золота шляхом зловживання службовим становищем та підробленні службових документів. За даними слідства, він привласнив золото у 2019 році.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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За даними слідства, чоловік підробив документи і вказав, що майно належить зовсім іншій особі, яка не має відношення до даного сейфу. Таким чином вкрав з нього золоті злитки, вартістю понад 11 млн гривень.

На засіданні сторони виступили з промовами.

"У судовому засіданні прокурор оголосив короткий виклад обвинувального акту, цивільний позивач заявив цивільний позов, після чого сторони виступили зі вступними промовами. Також суд визначив порядок дослідження доказів", — йдеться у повідомленні.

Наступне засідання призначено на 13 червня 2023 року. Тоді планують розпочати дослідження доказів.

Повідомлення САП. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Закарпатті розпочався розгляд в апеляційному суді оскарження вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої.