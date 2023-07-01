Дело о закрытом укрытии: охранник рассказал об условиях, в которых работал

Охранник клиники в Деснянском районе Киева Вадим Мошкин, подозреваемый по делу о закрытом укрытии. Фото: телеграмм-канал "Ґрати"

Охранник клиники в Деснянском районе Киева Вадим Мошкин рассказал об условиях, в которых работал. По словам адвоката Сергея Моргуна, ни судья первой инстанции, ни следователь не хотели тщательно слушать или допрашивать его подзащитного.

Соответствующее видео с судебного заседания обнародовал адвокат охранника в Instagram.

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Мошкин заявил, что ему запретили держать дверь в укрытие открытой. Кроме того, он работал почти каждый день и только с одним напарником.

"Понимая, что в зале судебного заседания будут присутствовать журналисты, потерпевшие, адвокаты и другие небезразличные люди, я хотел, чтобы общество услышало действительные обстоятельства дела от самого охранника, ведь его, к сожалению, никто слушать не хотел… не хотел его слушать судья первой инстанции во время избрания ему строжайшей меры пресечения, не хотел его тщательно допрашивать и любой следователь, осуществляющий досудебное расследование в указанном уголовном производстве, не хочет дать справедливую оценку наличия вины в действиях охранника и прокуратура", — отметил адвокат Сергей Моргун в сообщении под видео.

Напомним, что охранник клиники в Деснянском районе Киева Вадим Мошкин был освобожден под ночной домашний арест по решению Апелляционного суда города. Адвокат Мошкина, Сергей Моргун, настаивал на его освобождении под личное обязательство являться в суд и следователей.

Также мы писали, что по данным следствия, именно охранник Вадим Мошкин не открыл дверь в бомбоубежище во время воздушной тревоги, в результате чего погибли люди. Его действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности, повлекшее смерть. Поэтому мужчину и бросили за решетку.