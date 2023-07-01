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Справа про закрите укриття: охоронець розповів про умови, в яких працював

1 липня 2023 01:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Справа про закрите укриття: охоронець розповів про умови, в яких працював
Охоронець клініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін, підозрюваний у справі про закрите укриття. Фото: телеграм-канал "Ґрати"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Охоронець клініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін розповів про умови, в яких працював. За словами адвоката Сергія Моргуна, ні суддя першої інстанції, ні слідчий не хотіли ретельно слухати чи допитувати його підзахисного.

Відповідне відео з судового засідання оприлюднив адвокат охоронця в Instagram.

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Мошкін заявив, що йому заборонили тримати двері в укриття відчиненими. Крім того, він працював майже щодня й лише  з одним напарником.

"Розуміючи, що у залі судового засідання будуть присутні журналісти, потерпілі, адвокати та інші не байдужі люди, я хотів, щоб суспільство почуло дійсні обставини справи від самого охоронця, адже його, на превеликий жаль, ніхто слухати не хотів… не хотів його слухати суддя першої інстанції під час обрання йому найсуворішої міри запобіжного заходу, не хотів його ретельно допитувати й будь-який слідчий, що здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, не хоче надати справедливу оцінку наявності вини в діях охоронця і прокуратура", — зазначив адвокат Сергій Моргун у дописі під відео.

Нагадаємо, що охоронець клініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін був звільнений під нічний домашній арешт за рішенням Апеляційного суду міста. Адвокат Мошкіна, Сергій Моргун, наполягав на його звільненні під особисте зобов'язання з'являтись до суду та до слідчих.

Також ми писали, що за даними слідства, саме охоронець Вадим Мошкін не відчинив двері в бомбосховище під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинули люди. Його дії були кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 КК України — залишення у небезпеці, що спричинило смерть. Тому чоловіка і кинули за ґрати.

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