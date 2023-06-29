Апеляційний суд змінив запобіжний захід для охоронця поліклініки, де загинули люди

Наслідки ракетного удару. Фото: Reuters

Охоронця клініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін був звільнений під нічний домашній арешт за рішенням Апеляційного суду міста. Адвокат Мошкіна, Сергій Моргун, наполягав на його звільненні під особисте зобов'язання подаватись до суду та перед слідчими.

Про це пише "Грати".

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У повідомленні йдеться, що адвокат наголошував, що його клієнт не ухилиться від слідства і не створюватиме перешкод. Водночас прокурор стверджував, що арешт був обґрунтований і його варто підтримати.

Що відомо про трагедію

Уточнимо, що 1 червня Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області. За даними міської військової адміністрації Києва, через уламки ракет у столиці загинули троє людей, включаючи одну дитину, і ще 11 було поранено. Очевидці повідомляють, що кілька людей померли на вулиці поруч із медичною установою у Деснянському районі, оскільки не змогли дістатися до укриття, яке, згідно з деякими звітами, було закрито.

Вадим Мошкін не відкрив бомбосховища, коли ракети прилетіли на район біля медичного закладу. Внаслідок нападу загинули дві жінки та восьмирічна дівчинка, які намагалися знайти притулок. За два дні після інциденту, 3 червня, Голосіївський районний суд Києва вирішив помістити Мошкіна під варту. На судовому слуханні Мошкін визнав свою провину, але пояснив, що він не мав достатньо часу на відкриття притулку, оскільки ракети прибули відразу після оголошення про повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці затримали трьох чиновників райдержадміністрації та охоронця медичної установи у Києві. Їх підозрюють у недопуску громадян столиці в укриття під час обстрілу.

Додамо, внаслідок нічних ракетних обстрілів по столиці 1 червня у Деснянському районі загинули щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював усунути голову з посади.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із закритими укриттями у Києві під час повітряної тривоги. Він натякнув на неприємні наслідки для мера столиці Віталія Кличка.