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Апелляционный суд изменил меру пресечения для охранника поликлиники, где погибли люди

29 июня 2023 18:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Апелляционный суд изменил меру пресечения для охранника поликлиники, где погибли люди
Последствия ракетного удара. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Охранник клиники в Деснянском районе Киева Вадим Мошкин был освобождён под ночной домашний арест по решению Апелляционного суда города. Адвокат Мошкина, Сергей Моргун, настаивал на его освобождении под личное обязательство представляться в суд и перед следователями.

Об этом пишет "Грати".

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В сообщении говорится, что адвокат подчеркивал, что его клиент не уклонится от следствия и не будет создавать препятствий. В то же время, прокурор утверждал, что арест был обоснован и его стоит поддержать.

Что известно о происшествии

Уточним, что 1 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области. Согласно данным городской военной администрации Киева, из-за обломков ракет в столице погибли три человека, включая одного ребенка, и еще 11 были ранены. Очевидцы сообщают, что несколько человек умерли на улице рядом с медицинским учреждением в Деснянском районе, так как не смогли добраться до укрытия, которое, согласно некоторым отчетам, было закрыто.

Вадим Мошкин не открыл бомбоубежище, когда ракеты обрушились на район возле медицинского учреждения. В результате нападения погибли две женщины и восьмилетняя девочка, которые пытались найти убежище. Спустя два дня после инцидента, 3 июня, Голосеевский районный суд Киева решил поместить Мошкина под стражу. На судебном слушании Мошкин признал свою вину, но объяснил, что у него не было достаточно времени на открытие убежища, поскольку ракеты прибыли сразу после объявления о воздушной тревоге.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители задержали троих чиновников райгосадминистрации и охранника медицинского учреждения в Киеве. Их подозревают в недопуске граждан столицы в укрытие во время обстрела.

Добавим, в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить председателя от должности.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с закрытыми укрытиями в Киеве во время воздушной тревоги. Он намекнул на неприятные последствия для мэра столицы Виталия Кличко.

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