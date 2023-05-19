Следственная судья исподтишка уменьшила залог Насирову на 416 млн грн

Экс-глава ГФС Роман Насиров. Фото: Слово и Дело

Сегодня, 19 мая, центр противодействия коррупции сообщил, что следственная судья Задорожная втихую уменьшила залог Насирову. По ее подсчетам он должен заплатить на 416 млн гривен меньше.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Уменьшение залога Насирова

Во вторник, 16 мая, следственная судья ВАКС Лариса Задорожная уменьшила залог экс-председателю ГФС Роману Насирову с 523 млн грн до 107 млн грн. Это произошло одновременно с разоблачением многомиллионной коррупции в Верховном Суде. Поскольку внимание многих людей было приковано к продажности, она воспользовалась моментом.

Центр противодействия коррупции отметил, что возможно такое совпадение по времени является простым совпадением, но больше всего возмущает их в данной ситуации другое:

решение Задорожной, полностью противоречащее постановлению следственного судьи Мовчан. Она месяц назад при продлении меры пресечения покинула Насирова под стражей до 5 июня 2023 года с залогом в 523 млн грн.

следственный судья Мовчан при принятии указал, что сумма в 523 млн грн может обеспечить надлежащее поведение экс-главы ГФС, чтобы предотвратить установленные судом риски и является достаточным стимулирующим фактором для Насирова выполнять свои обязанности. Однако ЦПД отмечает, что непонятно, что изменилось, что Задорожная внезапно уменьшила эту сумму более чем в 4 раза.

следственный судья Мовчан в том же решении пришел к выводу, что 523 млн грн не является заведомым умеренным залогом для Насирова. В понедельник, 8 мая, апелляция ВАКС оставляет это принятие без изменений. Однако Задорожная на это не учла и "сбросила" 416 миллионов залога для экс-главы ГФС.

защита Насирова подавала ходатайство не об уменьшении залога, а об изменении меры пресечения на ночной домашний арест. В их обосновании говорилось лишь о том, что в Лукьяновском СИЗО нет бомбоубежищ и что экс-председатель ГФС нуждается в медицинском обследовании. Однако у него состояние здоровья удовлетворительное.

согласно отчету об автораспределении Задорожная была единственным судьей, на которую могло быть определено рассмотрение ходатайства. Центр противодействия коррупции предположил, что по классической схеме у Мовчан был отпуск или командировка и то, что именно в это время защита подала ходатайство об изменении меры пресечения, банальное стечение обстоятельств.

По состоянию на 19 мая экс-председатель ГФС Роман Насиров все еще остается в СИЗО. Согласно предварительным заявлениям защиты он имеет возможность оплатить лишь немногим более девяти млн грн.

"Предстоящие события покажут, так это или нет", — написали в центре противодействия коррупции.

Напомним, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 2 февраля завершили расследование экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его советника. Их подозревают в получении 5,5 млн долларов и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.