Слідча суддя тишком зменшила заставу Насірову на 416 млн грн

Ексголова ДФС Роман Насіров. Фото: Слово і Діло

Сьогодні, 19 травня, центр протидії корупції повідомив, що слідча суддя Задорожна тишком зменшила заставу Насірову. За її підрахунками він мав би сплатити на 416 млн гривень менше.

Про це інформує Центр протидії корупції.

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Зменшення застави Насірова

У вівторок, 16 травня, слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна зменшила заставу ексголові ДФС Роману Насірову із 523 млн грн до 107 млн грн. Це сталось водночас з викриттям багатомільйонної корупції у Верховному Суді. Оскільки увага багатьох людей була прикута до продажності, вона скористалась моментом.

Центр протидії корупції зазначив, що можливо такий збіг по часу є простим співпадінням, але найбільше обурює їх у даній ситуації інше:

рішення Задорожної, яке повністю суперечить ухвалі слідчої судді Мовчан. Вона місяць тому при продовженні запобіжного заходу залишила Насірова під вартою до 5 червня 2023 року із заставою у 523 млн грн.

слідча суддя Мовчан під час ухвалення вказала, що сума у 523 млн грн може забезпечити належну поведінку ексглави ДФС, щоб запобігти встановленим судом ризикам та є достатнім стимулюючим фактором для Насірова виконувати свої обов'язки. Однак ЦПД зазначає, що не зрозуміло, що змінилось, що Задорожна раптово зменшила цю суму у понад 4 рази.

слідча суддя Мовчан в тому ж рішенні дійшла висновку, що 523 млн грн не є завідома помірною заставою для Насірова. У понеділок, 8 травня апеляція ВАКС залишає це ухвалення без змін. Однак Задорожна на це не зважила і "скинула" 416 мільйонів застави для ексглави ДФС.

захист Насірова подавав клопотання не про зменшення застави, а про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт. В їх обґрунтуванні йшлося лише про те, що у Лук'янівському СІЗО немає бомбосховищ і що ексголова ДФС потребує медичного обстеження. Однак він має стан здоров'я задовільний.

згідно зі звіту про авторозподіл Задорожна була єдиною суддею, на яку могло бути визначено розгляд клопотання. Центр протидії корупції припустив, що за класичною схемою у Мовчан була відпустка або відрядження і те, що саме в цей час захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу, банальний збіг обставин.

Станом на 19 травня ексголова ДФС Роман Насіров все ще залишається в СІЗО. Згідно з попередніми заявами захисту він має можливість сплатити лише трохи більше ніж дев'ять млн грн.

"Майбутні події покажуть, так це чи ні", — написали в центрі протидії корупції.

Нагадаємо, що національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 2 лютого завершили розслідування стосовно ексголови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його радника. Їх підозрюють в одержанні 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.