Отмена COVID-карантина увеличила азиатский наркотрафик, — ООН

Наркоторговец с товаром. Фото: Reuters/Alexandre Meneghini

В Южной и Юго-Восточной Азии после отмены коронавирусного карантина возобновился рынок наркотиков. Свидетельством является падение цен на метамфетамин.

Об этом сообщает CNN.

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Доклад ООН

Управление ООН по наркотикам и преступности в свежем докладе о ситуации с наркотиками в Южной и Юго-Восточной Азии отметило, что ситуация на этом преступном рынке вернулась ко временам, предшествовавшим пандемии коронавируса.

Такая ситуация, подчеркнули авторы доклада, была спровоцирована отменой карантинных ограничений, введенных во время пандемии COVID-19.

Детали исследования

В отчете говорится, что в указанных регионах резко упало количество изъятого амфетамина.

Причиной, по мнению авторов отчета, является то, что во время пандемии организаторы наркобизнеса выбирали для транспортировки наркотиков рискованные пути и потому чаще попадались.

Сейчас ситуация вернулась к допандемийным временам, поэтому были восстановлены старые проверенные каналы наркотрафика.

На увеличение количества наркотических веществ на рынке свидетельствует и упавшие как оптовые, так и уличные цены на метамфетамин. Это означает, что этот черный рынок наркотиков насыщен продукцией.

Напомним, что в мае полиция Италии арестовала более 60 мафиоз во время массовых рейдов. Их подозревают именно в распространении наркотиков.