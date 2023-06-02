Скасування COVID-карантину збільшило азійський наркотрафік, — ООН

Наркоторговець із товаром. Фото: Reuters/Alexandre Meneghini

У Південній та Південно-Східній Азії після скасування коронавірусного карантину відновився ринок наркотиків. Свідченням є падіння цін на метамфетамін.

Про це повідомляє CNN.

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Доповідь ООН

Управління ООН з наркотиків і злочинності у свіжій доповіді про ситуацію із наркотиками у Південній та Південно-Східній Азії зазначило, що ситуація на цьому злочинному ринку повернулася до часів, що передували пандемії коронавірусу.

Така ситуація, підкреслили автори доповіді, була спровокована скасуванням карантинних обмежень, запроваджених під час пандемії COVID-19.

Деталі дослідження

У звіті йдеться про те, що у вказаних регіонах різко впала кількість вилученого амфетаміну.

Причиною, на думку авторів звіту, є те, що під час пандемії організатори наркобізнесу вибирали для транспортування наркотиків ризиковані шляхи — і тому частіше попадалися.

Зараз же ситуація повернулася до допандемійних часів, тому були відновлені старі перевірені канали наркотрафіку.

На збільшення кількості наркотичних речовин на ринку свідчить і те, що упали як оптові, так і вуличні ціни на метамфетамін. Це означає, що цей чорний ринок наркотиків є насиченим продукцією.

Нагадаємо, що у травні поліція Італії заарештувала понад 60 мафіозі під час масових рейдів. Їх підозрюють саме у розповсюдженні наркотиків.