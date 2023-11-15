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Что грозит Ирине Фарион за ее слова, — мнение бывшего советника главы МВД

15 ноября 2023 19:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Что грозит Ирине Фарион за ее слова, — мнение бывшего советника главы МВД
Экс-нардеп Ирина Фарион. Иллюстративное фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Экс-нардеп Верховной Рады Украины Ирина Фарион может дорого заплатить за свои эксцентричные заявления о русскоязычных бойцах ВСУ. Вследствие того, что в дело вмешались силовики СБУ, экс-политик может сесть за решетку.

Об этом сообщил экс-советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире телемарафона.

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По его словам, против Фарион возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УКУ. Также он подчеркнул, что лишение свободы — тяжелейшая санкция совокупности тех статей, которые сейчас расследуются СБУ в отношении фигурантки.

"Одновременно офицеры СБУ обратились к специалистам для проведения психолого-лингвистической экспертизы. И когда будут результаты, СБУ будет рассматривать возможность предъявления обвинений по существу и рассмотрение дела в суде", — пояснил Мартыненко.

Также экс-политик добавил, что силовики планируют по получении результата провести дополнительную психиатрическую экспертизу. Но это возможно только после получения и анализа результатов предварительной экспертизы.

Напомним, что ранее СБУ возбудила уголовное дело против Ирины Фарион. Это произошло из-за того, что в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

Об этом узнала "Росгвардия", и арестовала юношу. В его поддержку высказались нардеп Дмитрий Лубинец, полк "Азов" и телеведущая Маша Ефросинина. Сама же Фарион жестко обвинила парня в том, что он позволил российским силовикам себя задержать, и обозвала "нео-большевиками" львовских студентов, которые вышли на митинг против нее.

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