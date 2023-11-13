У Криму затримали студента через публікацію Ірини Фаріон

Мовознавець Ірина Фаріон. Фото: sloboda.org.ua

Скандальновідомий мовознавець Ірина Фаріон наразила на ризик студента в Криму, опублікувавши його листа з відкритим зазначенням його особистих даних. У листі молодик висловив свою підтримку Україні та розповів про своє місце проживання та навчання.

Про це повідомляють соцмережі.

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Попри прохання користувачів соцмереж приховати особисті дані студента, Фаріон залишила їх доступними для всіх. Незабаром після публікації, у кримських соціальних мережах було поширене відео, де цей же студент повідомив про своє затримання та "ввічливу розмову" з ним у Центрі боротьби з екстремізмом.

Цікаво, що сама Фаріон не коментувала ситуацію. А ось окупантські пабліки дякують їй за "надання допомоги" місцевій владі.

Повідомлення кримських пабліків. Фото: скриншот

Що написав студент Ірині Фаріон

У своєму листі Максим Глєбов повідомив, що чекає на звільнення Криму та приходу української армії. Також хлопець запитує, як йому зрозуміти, що до Криму прийшли не росіяни, одягнені у форму ЗСУ.

Повідомлення студента з Криму Ірині Фаріон. Фото: скриншот

Реакція соцмереж

У соцмережах одразу була реакція на таке повідомлення. Користувачі дивуються, чому Ірина Фаріон не обрізала скриншот та не замазала імена. Також люди закликають навчити мовознавця користуватися смартфоном.

Нагадаємо, екснардеп і політичний діяч Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які говорять російською мовою. За її словами, якщо армія не має дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Також ми писали, що Ірина Фаріон розповіла, що потрібно робити з російськомовними таксистами. За її словами, їх слід відправити у штраф-батальйон та утилізувати.