В Крыму задержали студента из-за публикации Ирины Фарион

Языковед Ирина Фарион. Фото: svoboda.org.ua

Скандально-известный языковед Ирина Фарион подвергла риску студента в Крыме, опубликовав его письмо с открытым указанием его личных данных. В письме молодой человек выразил свою поддержку Украине и рассказал о своем месте жительства и обучения.

Об этом сообщают соцсети.

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Несмотря на просьбы пользователей соцсетей скрыть личные данные студента, Фарион оставила их доступными для всех. Вскоре после публикации, в крымских социальных сетях было распространено видео, где этот же студент сообщил о своем задержании и "вежливом разговоре" с ним в Центре по борьбе с экстремизмом.

Примечательно, что сама Фарион не комментировала ситуацию. А вот оккупантские паблики благодарят ее за "оказание помощи" местным властям.

Сообщение крымских пабликов. Фото: скриншот

Что написал студент Ирине Фарион

В своем письме Максим Глебов сообщил, что ждет освобождения Крыма и прихода украинской армии. Также парень спрашивает, как ему понять, что в Крым пришли не россияне, одетые в форму ВСУ.

Сообщение студента из Крыма Ирине Фарион. Фото: скриншот

Реакция соцсетей

В соцсетях сразу последовала реакция на такое сообщение. Пользователи недоумевают, почему Ирина Фарион не обрезала скриншот и не замазала имена. Также люди призывают, научить языковеда пользоваться смартфоном.

Напомним, экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

Также мы писали, что Ирина Фарион рассказала, что нужно делать с русскоязычными таксистами. По ее словам, их следует отправить в штраф-батальон и утилизировать.