В Крыму задержали студента из-за публикации Ирины Фарион
Скандально-известный языковед Ирина Фарион подвергла риску студента в Крыме, опубликовав его письмо с открытым указанием его личных данных. В письме молодой человек выразил свою поддержку Украине и рассказал о своем месте жительства и обучения.
Об этом сообщают соцсети.
Ирина Фарион стала причиной задержания студента в Крыму
Несмотря на просьбы пользователей соцсетей скрыть личные данные студента, Фарион оставила их доступными для всех. Вскоре после публикации, в крымских социальных сетях было распространено видео, где этот же студент сообщил о своем задержании и "вежливом разговоре" с ним в Центре по борьбе с экстремизмом.
Примечательно, что сама Фарион не комментировала ситуацию. А вот оккупантские паблики благодарят ее за "оказание помощи" местным властям.
Что написал студент Ирине Фарион
В своем письме Максим Глебов сообщил, что ждет освобождения Крыма и прихода украинской армии. Также парень спрашивает, как ему понять, что в Крым пришли не россияне, одетые в форму ВСУ.
Реакция соцсетей
В соцсетях сразу последовала реакция на такое сообщение. Пользователи недоумевают, почему Ирина Фарион не обрезала скриншот и не замазала имена. Также люди призывают, научить языковеда пользоваться смартфоном.
Напомним, экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.
Также мы писали, что Ирина Фарион рассказала, что нужно делать с русскоязычными таксистами. По ее словам, их следует отправить в штраф-батальон и утилизировать.
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