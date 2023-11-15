Що загрожує Ірині Фаріон за її слова, — думка ексрадника голови МВС

Екснардеп Ірина Фаріон. Ілюстративне фото: скриншот

Екснардеп Верховної Ради України Ірина Фаріон може дорого заплатити за свої ексцентричні заяви про російськомовних бійців ЗСУ. Внаслідок того, що у справу втрутилися силовики СБУ, експолітикиня може сісти за ґрати.

Про це повідомив ексрадник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі телемарафону.

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За його словами, проти Фаріон відкрито кримінальне провадження за кількома статтями ККУ. Також він наголосив, що позбавлення волі — найтяжча санкція сукупності тих статей, які зараз розслідуються СБУ стосовно фігурантки.

"Одночасно офіцери СБУ звернулися до фахівців для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. І коли будуть результати, СБУ розглядатиме можливість висунення звинувачень по суті та розгляду справи в суді", — пояснив Мартиненко.

Також експолітик додав, що силовики планують після отримання результату провести додаткову психіатричну експертизу. Але це станеться після отримання та аналізу результатів попередньої експертизи.

Нагадаємо, що раніше СБУ відкрила кримінальну справу проти Ірини Фаріон. Це сталося через те, що у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.

Про це дізналася "Росгвардія", та заарештувала юнака. В його підтримку висловилися нардеп Дмитро Лубінець, полк "Азов", та телеведуча Маша Єфросиніна. Натомість сама Фаріон жорстко звинуватила хлопця в тому, що він дозволив російським силовикам себе затримати, та обізвала "необільшовиками" львівських студентів, які вийшли на мітинг проти неї.