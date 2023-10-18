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Еще одного боевика "ДНР" приговорили к 15 годам заключения

18 октября 2023 18:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Еще одного боевика "ДНР" приговорили к 15 годам заключения
Иллюстративная фотография. Фото: открытые источники
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Еще один боевик, являвшийся членом "ДНР", был приговорен к 15 годам лишения свободы. Столичная прокуратура обвинила в государственной измене уроженца Луганской области.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали следствия

Как отмечается в сообщении, прокурором было доказано, что 47-летний подсудимый, после того, как Россия совершила полномасштабное военное вторжение в Украину, решил пойти на сторону врага и присоединиться к незаконной вооруженной группировке.

"Гражданин Украины 24.02.2022, находясь на временно оккупированной территории Луганской области в городе Ровеньки, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НЗФ так называемой "ДНР" и был назначен на должность стрелка "125 стрелкового полка 5 мобилизационного резерва ДНР, подчиненный, управляемый и финансируемый РФ", — отметили в прокуратуре.

Кроме того, обвиняемый совершал оккупацию в пгт. Чернобаевка и пгт. Антоновка Херсонской области. Также "участвовал в оборудовании огневых позиций и фортификационных сооружений на территории Донецкой области".

Приговор суда

Приговором Соломенского районного суда города Киева 12 октября 2023 гражданин признан виновным в государственной измене и участие в запрещенных вооруженных формированиях.

Он приговорен к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Как мы сообщали ранее, Святошинский районный суд Киева объявил приговоры пяти бывшим "беркутовцам". Их обвиняют в расстрелах людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года, когда погибли около 50 человек.

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