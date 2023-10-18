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Ще одного бойовика "ДНР" засудили до 15 років ув‘язнення

18 жовтня 2023 18:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ще одного бойовика "ДНР" засудили до 15 років ув‘язнення
Ілюстративне фото. Фото: відкриті джерела
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ще один бойовик, який був членом "ДНР", був засуджений до 15 років позбавлення волі. Столична прокуратура обвинуватила у державній зраді уродженця Луганської області.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі слідства

Як зазначається у повідомленні, прокурором було доведемо, що 47-річний підсудний, після того, як рф здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну, вирішив піти на бік ворога та приєднатися до незаконного збройного угруповання.

"Громадянин України 24.02.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області у місті Ровеньки, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої "ДНР" та був призначений на посаду стрільця "125 стрілецького полку 5 мобілізаційного резерву ДНР", який створений, підпорядкований, керований та фінансований РФ", — зазначили у прокуратурі.

Крім того, обвинувачений здійснював окупацію в смт Чорнобаївка та смт Антонівка Херсонської області. Також "брав участь в облаштуванні вогневих позицій та фортифікаційних споруд на території Донецької області".

Вирок суду

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва 12 жовтня 2023 року громадянина визнано винним у державній зраді та участі у заборонених збройних формуваннях.

Його засуджено до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз обвинувачений перебуває під вартою.

Як ми повідомляли раніше, Святошинський районний суд Києва оголосив вироки п'ятьом колишнім "беркутівцям". Їх звинувачують у розстрілах людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, коли загинули майже 50 людей.

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